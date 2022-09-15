Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Навлинском районе автомобилистка на иномарке угодила в кювет и врезалась в дерево. ДТП произошло 14 сентября около 21.30 на 375 километре дороги М-3 «Украина». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 34-летняя девушка за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» ехала со стороны Севска в направлении Брянска. Она отвлеклась от управления, из-за чего машина съехала в правый по ходу движения кювет и врезалась в дерево

- В ДТП 34-летний пассажир иномарки получил сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму, а также ушиб затылка, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчине назначили лечение и отпустили домой.