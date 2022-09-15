В Брянске запустили 318 из 340 котельных

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске во второй день отопительного сезона, 14 сентября, запустили 318 из 340 котельных. Это составляет 93%. Их запуск осуществляют по графику в течение пяти дней. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Так, тепло подали в 175 образовательных учреждений из 244. В 107учреждений здравоохранения из 148, в 25 учреждений культуры из 62. Из 2567 многоквартирных домов тепло стало в 1854.

- В соответствии с нормативными документами, в течение 14 дней с момента запуска котельных проводятся пуско-наладочные работы внутридомовых систем отопления, - напоминают в мэрии города.