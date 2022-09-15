День города-2022 в Брянске: ограничение движения

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На День города-2022 в Брянске 17 сентября ограничат движение и парковку транспорта. Запрет не будет распространяться на автомобили участников мероприятия и оперативных служб, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Фокинском районе Брянска ограничение будет действовать с 10.00 до 12.00 по улице Красных Партизан от улицы Чапаева до улицы Гомельской.

С 19.00 16 сентября до 15:00 17 сентября на территории прилегающей к Парку культуры и отдыха «Майский» и Воинскому мемориалу на улице Почтовой.

Ограничат парковку транспортных средств с 19:00 16 сентября до 15:00 17 сентября в Советском районе города Брянска:

- на улице Красноармейской от улицы Любезного до улицы Репина;

- на территории, прилегающей к Площади партизан от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской.

Также ограничения коснуться транспортных средства и в Советском районе с 19:00 16 сентября до 24:00 17 сентября на стоянках (парковках) около «Площади Воинской Славы», на территории «Центрального парка культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска», а также по ул. Дуки в районе дома № 60.

С 19:00 16 сентября до 15:00 17 сентября в связи с проведением Всероссийского дня бега «Кросс Наций»:

- по проспекту Ленина от улицы Фокина до улицы Дуки

- по улице Дуки от проспекта Ленина до улицы Крахмалёва

- по улице Бежицкой от улицы Крахмалёва до улицы Горбатова

- по улице Крахмалёва от улицы Войстроченко до улицы Бежицкой

- по улице Горького от улицы Энергетической до улицы Трудовой

- по дорогам дублёрам, а также территориям, прилегающим к маршруту проведения.