В Брянске 17 и 18 сентября будет работать выездной кабинет здоровья

В Бежицком районе Брянска 17 и 18 сентября будет работать выездной кабинет здоровья. Он расположится на площади возле ДК БМЗ, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Режим работы с 10.00 до 16.00.

В кабинете можно пройти медосмотр, сдать анализы на холестирин, глюкозу, ВИЧ, проверить зрение, внутриглазное давление, подобрать очки, сделать флюорографию. Результаты исследований можно получить на месте или посмотреть в личном кабинете пациента.

Для обследования при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС.