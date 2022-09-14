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Общество14 сентября 2022 14:22

В Брянске 17 и 18 сентября будет работать выездной кабинет здоровья

В нем можно будет пройти медосмотр
Марина АНТОНОВА

В Бежицком районе Брянска 17 и 18 сентября будет работать выездной кабинет здоровья. Он расположится на площади возле ДК БМЗ, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Режим работы с 10.00 до 16.00.

В кабинете можно пройти медосмотр, сдать анализы на холестирин, глюкозу, ВИЧ, проверить зрение, внутриглазное давление, подобрать очки, сделать флюорографию. Результаты исследований можно получить на месте или посмотреть в личном кабинете пациента.

Для обследования при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и полис ОМС.