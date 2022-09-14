В Брянской области пройдут спартакиады среди школьников и студентов

Чиновники 13 сентября подписали положение о проведении соревнований.

В Брянской области устроят комплексные спартакиады среди школьников и студентов. Ребята из школ будут состязаться в восьми дисциплинах: мини-лапта, мини-футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис и легкоатлетический кросс. Соревнования будут проходить в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и федеральный, сообщают в пресс-службе департамента физкультуры и спорта Брянской области.

Областная спартакиада среди школьников стартует 1 октября. Юноши сразятся в мини-лапту в физкультурном комплексе в деревне Добрунь в Брянском районе.

Студенты начнут соревнования 6 октября легкоатлетическим кроссом на базе Брянского госуниверситета. Сборные команды колледжей и техникумов будут состязаться в бадминтоне, баскетболе, мини-футболе, волейболе, настольном теннисе, лыжных гонках, легкой атлетике, плавании и шахматах.

- Спартакиады будут проходить в течение года, - говорят в департаменте. - Окончательные итоги будут подведены в мае.