Жителя брянской Дубровки отправили в колонию за пьяную езду на мотоцикле

Жителя поселка Дубровки Дубровского района отправили в колонию за пьяную езду на мотоцикле. 32-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что вечером 1 июля этого года в Дубровке пьяный мужчина ехал на мотоцикле. В марте этого же года водителя уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

- Суд приговорил виновного к одному году и шести месяцам колонии-поселения, - говорят в надзорном ведомстве. – А также его на пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Приговор в законную силу не вступил.