Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске 55-летний мужчина в пьяной ссоре зарезал знакомого. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» завершено. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Расследованием установили, что ночью 3 мая этого года пьяный мужчина находился в своей квартире по улице Братьев Ткачевых со своим знакомым. Между ними вспыхнула ссора. В гневе обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил им приятеля в область головы и туловища. А после нанес несколько ударов твердым тупым предметом по голове, туловищу, рукам и ногам.

- Потерпевший умер на месте происшествия, - говорят в Следственном Комитете. – Материалы уголовного дела передали на рассмотрение в суд. Виновному грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.