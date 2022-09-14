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Происшествия14 сентября 2022 9:31

В Брянске 55-летний мужчина в пьяной ссоре зарезал знакомого

Уголовное дело передали для рассмотрения в суд
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске 55-летний мужчина в пьяной ссоре зарезал знакомого. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» завершено. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Расследованием установили, что ночью 3 мая этого года пьяный мужчина находился в своей квартире по улице Братьев Ткачевых со своим знакомым. Между ними вспыхнула ссора. В гневе обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил им приятеля в область головы и туловища. А после нанес несколько ударов твердым тупым предметом по голове, туловищу, рукам и ногам.

- Потерпевший умер на месте происшествия, - говорят в Следственном Комитете. – Материалы уголовного дела передали на рассмотрение в суд. Виновному грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.