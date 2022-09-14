Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской бласти.

В Жирятинском районе прокурором назначили Андрея Ступака. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Андрей Александрович родился в 1981 году в Харькове. В 2004 году окончил Санкт-Петербургский юридический институт генеральной прокуратуры Российской Федерации.

После работал старшим следователем прокуратуры Брянского района, следователем по особо важным делам Брянского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Брянской области, помощником, старшим помощником прокурора Бежицкого района Брянска, заместителем Мценского межрайонного прокурора Орловской области, старшим помощником прокурора Советского района Брянска. Затем он занимал должности в Управлении по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно- розыскной деятельностью прокуратур Калужской и Брянской областей, с 2016 года - заместитель прокурора Володарского района Брянска.

Классный чин – советник юстиции.