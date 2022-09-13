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Общество13 сентября 2022 13:56

В Брянской области пройдут показы фильма "Огород" Ларисы Садиловой

Режиссер встретилась с брянским губернатором
Марина АНТОНОВА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области состоятся показы фильма "Огород" Ларисы Садиловой. Режиссер встретилась с брянским губернатором Александром Богомазом.

Кинокартину снимали, в том числе, в Речице в Жуковском районе. Из 38 человек актерского состава, 20 - акреты брянских театров. Фильм «Огород» включен в конкурсную программу 44-го Московского международного кинофестиваля.

Премьерные показы фильма «Огород» состоятся в Брянске 15 сентября в 16.00 в кинотеатре «Победа» и 16 сентября в 19.00 в кинотеатре «Панорама» в торговом центре "Аэропарк". С 15 по 21 сентября фильм покажу и в малых городах области.

В регионе пройдут встречи с народной артисткой Российской Федерации Валентиной Теличкиной, режиссером и автором фильма Ларисой Садиловой, актерами брянских театров и членами съемочной группы.

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