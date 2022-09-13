В День города в Брянске споют «Смысловые галлюцинации»

Фото: Илья Дунаев, rockcult.ru.

В День города в Брянске споет группа «Смысловые галлюцинации» вместе с ее лидером Сергеем Бобунцовым. Артисты выступят в рамках музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также для горожан и гостей выступит московская поэтесса Мария Ватутина. Также на концерте выступит военный корреспондент-музыкант Аким Апачев. Событие входит в маршрут масштабного музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию», который охватит 19 городов в пяти федеральных округах страны — Дальневосточном, Сибирском, Центральном, Северо-Западном и Приволжском. Подробнее программу можно узнать на официальном сайте: русскоелето.рф.

А в 17.00 17 сентября в Доме Культуры «БМЗ» на улице Майской стачки пройдет концертная программа в рамках музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию». В концерте примут участие местные артисты, затем лиричную ноту в праздник внесут душевные стихи от поэтессы, журналиста, редактора, прозаика, драматург и Члена Союза писателей Москвы Марии Ватутиной.

Завершит концерт официальный гимн фестиваля.

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