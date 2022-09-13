Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Новозыбковском районе водитель иномарки угодил в кювет и врезался в дерево. ДТП произошло 12 сентября около 19.30 на девятом километре дороги Новозыбков-Красная Гора. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением, съехал в левый кювет и врезался в дерево.

- В ДТП автомобилист получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.

Во время обследования места ДТП на дороге выявили отсутствие краевой линии разметки. Раньше по данному факту обслуживающей организации выдавали предписание.