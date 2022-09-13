В Брянске 27-летний мужчина угодил под колеса ВАЗа. ДТП произошло 12 сентября около 13.25 на улице Горбатова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 ехал со стороны улицы Советской в сторону улицы Бежицкой. Он сбил 27-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

- В ДТП пешеход получил ушиб и ссадины поясницы, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой.