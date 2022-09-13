В Брянске водитель ВАЗа врезался в столб и повредил челюсть

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской бласти.

В Брянске водитель ВАЗа врезался в фонарный столб и повредил челюсть. ДТП произошло 12 сентября на улице Урицкого около 11.26. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-21110 ехал со стороны улицы Спартаковской в сторону улицы Красноармейской. Он не справился с управлением ми врезался в электроопору по ходу движения машины.

- В ДТИП водитель получил ушиб мягких тканей нижней челюсти, ушибы и ссадины бедер, - говорят в Госавтоинспекции. - Ему назначили лечение и отпустили домой. При проверке по СПО «Паутина» на водителя составлено три административных материала протокола за управление автомобилем, не пристегнутым ремнем безопасности.