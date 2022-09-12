Фото: "Брянская губерния".

Под Брянском закроют для проезда одну полосу на путепроводе на объездной дороге перед поворотом на Сельцо. Здесь установят временный светофор. Водители будут проезжать участок по очереди. В это время свободную полосу будут ремонтировать.

Работы подрядчик обещает закончить до середины октября. Контракт рассчитан до 16 декабря, сообщает "Брянская губерния".

Напомним, путепровод не могут отремонтировать все лето. Саму дорогу, и в сторону Мичуринского, и в сторону Дятькова уже сделали. На одной стороне моста уложили асфальт. Водители старались использовать эту полосу для проезда, так как на другой - огромные ямы, из асфальта торчит металлическая арматура. Оказалось, что и этот асфальт временный.

Жители Сельцо и других населенных пунктов и без закрытия моста стояли в пробках на этом участке, особенно в часы пик. Им придется потерпеть еще немного.