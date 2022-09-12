Жителя брянского Рогнедино отправили в колонию за повторный угон автомобиля. Приговор вынес Дубровский районный суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 17 июня этого года парень через незапертую дверь проник внутрь автомобиля ВАЗ-21074. Он воспользовался тем, что владелец машины оставил в замке зажигания ключ и без его ведома завел автомобиль.

26 июня этого года обвиняемый, будучи пьяным, вновь угнал данный автомобиль.

- Виновного приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.