Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском Супонево ночью сгорела автомастерская. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 11 сентября в 21.34.Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

К месту вызова по адресу: Брянский район, село Супонево, переулок Комсомольский выезжали пожарно-спасательные расчеты в составе двух отделений и пожарной автолестницы, по одному отделению на пожарных автоцистернах ПСЧ-8 и ПСЧ-2, а также дежурная смена службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Брянской области.

На месте установили, что по всей площади горит автомастерская.

- В 22.44 пожар локализовали, - говорят в МЧС. – В 22.54 потушили полностью. На тушении работали четыре пожарных ручных ствола и три звена газодымозащитной службы. Причину пожара устанавливают.