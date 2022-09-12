В Севском районе 19-летний водитель иномарки врезался в Ладу и опрокинулся

В Севском районе водитель иномарки врезался в Ладу и опрокинулся. ДТП произошло 10 сентября около 10 часов утра на седьмом километре дороги М-3 Украина – Суземка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации 19-летний водитель автомобиля «Киа Рио» ехал со стороны Суземки в сторону Севска. Он не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Лада-212140 под управлением 43-летнего мужчины. Поле иномарка съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась.

- В ДТП водитель «Киа Рио» получил черепно-мозговую травму, - говорят в Госавтоинспекции. – Он не был пристегнут ремнем безопасности. С целью медицинского освидетельствования на состояние опьянения, осуществлен забор крови.