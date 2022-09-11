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Общество11 сентября 2022 11:17

В Дятьковском районе из болота спасли двух заблудившихся грибников

У мужчин был с собой телефон
Марина АНТОНОВА
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Дятьковском районе спасли двух заблудившихся грибников из болота. Они пропали вечером 10 сентября. У мужчин был с собой телефон.

- Первоначально с ними работало направление "Лес на связи", - говорят в поисковом отряде "Лиза Алерт" Брянск". - Спустя некоторое время удалось установить их местоположение в лесном массиве.

Грибникам посоветовали оставаться на месте, разжечь костер и ждать прибытия пешей группы. Когда мужчин обнаружили, выяснилось, что они находились на маленьком участке суши, окруженной болотом. Поисковики соорудили настил из веток. По нему мужчины и вышли.

Грибников проводили до их машины.