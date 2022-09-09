Пьяный брянец сел в чужой автомобиль и устроил смертельное ДТП

Пьяный брянец сел без разрешения в чужой автомобиль и устроил смертельное ДТП. 26-летний житель Красонгорского района стал фигурантом уголовного дела по двум статьям: «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 22 мая этого года пьяный мужчина в поселке Красная Гора без ведома хозяина сел за руль чужого автомобиля. И вместе с 20-летним знакомым поехал на автозаправку. На обратном пути он ехал с превышением скорости по мокрому асфальту. Водитель не справился с управлением, из-за чего машина выскочила на обочину и врезалась в две электроопоры.

- В ДТП пассажир получил ранения, от которых несмотря на оказанную медицинскую помощь, умер 9 июля этого года, - говорят в надзорном ведомстве.

Уголовное дело передали в Красногорский районный суд.