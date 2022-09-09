Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске осудили бывшего полицейского ОП «Климовский» МО МВД России «Новозыбковский» за незаконное привлечение у уголовной ответственности человека. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что в июне 2021 года подозреваемый для повышения статистических показателей возглавляемого им подразделения создал условия, способствовавшие незаконному привлечению жителя Климовского района Брянской области к уголовной ответственности. Он склонил несколько человек к даче заведомо ложных показаний, а также подделал материалы доследственной проверки. На правоохранителя завели и расследовали уголовное дело.

- Суд признал мужчину виновным, - говорят в УФСБ. – Его приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание бывший полицейский будет в колонии-поселении. Также его лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года.

После рассмотрения аппеляционной жалобы суд не изменил приговор и он вступил в законную силу.