В Погарском районе отремонтировали 3,3 километра дороги

Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области отремонтировали участок дороги Брянск-Новозыбков-Погар протяженностью 3,3 километра. Работы провели по национальному проекту «безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в региональном Управлении автомобильных дорог.

Здесь убрали старый асфальт и уложили выравнивающий слой асфальтобетона. Также заменили водопропускные трубы, обустроили остановочные площадки. Установили дорожные знаки и сделали дорожную разметку из долговечных материалов.

-Ремонт этой автодороги поэтапный – в 2023 году отремонтируют еще порядка 3 километров, - говорят Управлении автомобильных дорог Брянской области. - Дорога Брянск – Новозыбков – Погар входит в опорную сеть дорог региона. Она является дублером федеральной автодороги А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия, и является важнейшей транспортной артерией для развития социально-экономических отношений