Фото: скриншот видео МВД России.

В Московской области задержали двоих брянцев, убивших двоих мужчин. Злоумышленники находились в федеральном розыске с 2017 года. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Днем 8 ноября 2017 года во дворе многоквартирного дома №65 по улице Литейной в Брянске во время конфликта с применением огнестрельного оружия трое жителей Брянска тяжело ранили двоих других мужчин.

Фото: скриншот видео МВД России.

От полученных травм первый потерпевший умер на месте. Второй скончался в больнице через несколько дней. Нападавшие с места преступления скрылись.

Одного из них задержали в феврале 2018 года, ему предъявили обвинение в совершении преступления, а суд вынес приговор с назначением наказания в виде 17 лет лишения свободы и отбыванием его в исправительной колонии строгого режима. Двоим другим мужчинам заочно предъявили обвинение в совершении квалифицированного убийства, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Их объявили в розыск.

- Сейчас местонахождение обвиняемых установили на территории Московской области, где они проживали и работали, причем один из них ,по предварительной информации, по поддельному документу, удостоверяющему его личность, - говорят в Следственном Комитете.

Как только задержанных доставят к следователю, с ними проведут необходимые следственные и процессуальные действия.