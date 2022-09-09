В Брянской области газифицирована деревня Жемердеевка

Фото: ООО «Газпром межрегионгаз».

Сегодня в Суражском районе Брянской области введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 4,5 км до д. Жемердеевка. В мероприятии по подключению первого потребителя приняли участие заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром межрегионгаз» Николай Головкин, заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск» и ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» Олег Буглаев.

Межпоселковый газопровод построен по Программе развития газоснабжения и газификации Брянской области на 2021–2025 гг. Для обеспечения газоснабжения жителей деревни проложено 4,5 км внутрипоселковых распределительных сетей. Подключиться к природному газу в селе смогут более 20 домовладений, уже заключено 11 договоров.

«Благодаря Программе газификации газ приходит в самые отдаленные и небольшие населенные пункты страны. Сегодня возможность газифицировать свои дома появилась у жителей деревни Жемердеевка, которые смогут встретить сезон холодов в теплых домах», — отметил Николай Головкин.