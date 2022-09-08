В Брянске осудили двух молодых наркокурьеров

В Брянске за сбыт наркотиков осудили 28-летнего и 25-летнего местных жителей. Приговор злоумышленникам вынесли в Бежицком районном суде. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что участники банды после получения информации от куратора о местонахождении наркотиков забирали их и потом сбывали в Брянске с помощью мелких «закладок» в тайниках.

Их преступную деятельность пресекли правоохранители 16 августа 2021 года. Из незаконного оборота изъяли больше 100 грамм синтетических наркотиков.

- Суд приговорил каждого наркосбытчика к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.