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Происшествия8 сентября 2022 13:21

В Брянске осудили двух молодых наркокурьеров

Из незаконного оборота изъяли больше 100 грамм наркотиков
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянске за сбыт наркотиков осудили 28-летнего и 25-летнего местных жителей. Приговор злоумышленникам вынесли в Бежицком районном суде. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что участники банды после получения информации от куратора о местонахождении наркотиков забирали их и потом сбывали в Брянске с помощью мелких «закладок» в тайниках.

Их преступную деятельность пресекли правоохранители 16 августа 2021 года. Из незаконного оборота изъяли больше 100 грамм синтетических наркотиков.

- Суд приговорил каждого наркосбытчика к девяти годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.