Специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" успешно выполнили задания к очередным раундам МСИ

По результатам межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ), организованных ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора совместно с Федеральным автономным учреждением «Национальный институт аккредитации», получено свидетельство об успешном участии Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в раунде по определению удельной активности цезия -137 и стронция -90 в пищевом продукте (пшене). Полученные оценки Z-индексов по всем определяемым показателям находятся в допускаемых пределах -2≤Z≤2.

Испытания проводились на спектрометрическом комплексе МКС-01А «Мультирад» с применением гамма-спектрометрического метода по ГОСТ 32161 для определения удельной активности цезия-137 и бета-спектрометрического метода по ГОСТ 32163 для определения удельной активности стронция-90.

ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора является аккредитованным провайдером проверок квалификации лабораторий. Программа проверки квалификации организована в рамках реализации в рамках мероприятий Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в целях исполнения указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Полученные оценки Z-индекса свидетельствуют о достоверности результатов испытаний, проводимых в Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».