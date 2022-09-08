Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2022 12:33

Специалисты Брянской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" успешно выполнили задания к очередным раундам МСИ

Кира ФИЛИППОВА

По результатам межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ), организованных ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора совместно с Федеральным автономным учреждением «Национальный институт аккредитации», получено свидетельство об успешном участии Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в раунде по определению удельной активности цезия -137 и стронция -90 в пищевом продукте (пшене). Полученные оценки Z-индексов по всем определяемым показателям находятся в допускаемых пределах -2≤Z≤2.

Испытания проводились на спектрометрическом комплексе МКС-01А «Мультирад» с применением гамма-спектрометрического метода по ГОСТ 32161 для определения удельной активности цезия-137 и бета-спектрометрического метода по ГОСТ 32163 для определения удельной активности стронция-90.

ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора является аккредитованным провайдером проверок квалификации лабораторий. Программа проверки квалификации организована в рамках реализации в рамках мероприятий Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в целях исполнения указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Полученные оценки Z-индекса свидетельствуют о достоверности результатов испытаний, проводимых в Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».