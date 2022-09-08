Фото: "Подслушано Клинцы", Телеграмм-канал.

В брянских Клинцах на автозаправку подкинули муляж гранаты. Об инциденте очевидцы сообщают 8 сентября в соцсети в одной из групп.

Горожане рассказали, что на автозаправке нашли завернутый в тряпку предмет. Он напоминал боевую гранату. Из-за этого АЗС на время закрыли, а территорию вокруг нее оцепили. На месте работали правоохранители.

Как выяснилось, подозрительный предмет – это муляж гранаты. Его подкинул неизвестный «шутник». Сейчас станция автозаправочная станция работает в обычном режиме. А злоумышленника ищет полиция.