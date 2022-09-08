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Происшествия8 сентября 2022 12:09

Брянец в своем доме прописал 45 иностранцев

Жильцов мужчина находил в интернете
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УМВД России по Брянской области.

Фото: УМВД России по Брянской области.

В Брянске местный житель в своем доме незаконно прописал 45 граждан ближнего зарубежья. Незаконную деятельность 37-лентего мужчины выявили сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Брянской области во взаимодействии с коллегами из городского УМВД. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Как выяснил полицейские, владелец «резинового дома» в кратчайший срок зарегистрировал 45 человек. Их он нашел на тематических интернет-ресурсах.

Брянец стал фигурантом уголовного дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». По закону подозреваемому грозит три года лишения свободы. Иостранных граждан снимут с регистрационного учета.