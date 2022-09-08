Приглашаем на концерт Брянского Губернаторского симфонического оркестра

19 сентября в 19-00 в концертном зале Брянской областной филармонии состоится Открытие концертного сезона Брянского Губернаторского симфонического оркестра, под управлением Заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна.

Фото: Брянская областная филармония.

Оркестр представит концертную программу «Русский XX век», с участием Лауреата международных конкурсов, солиста Московской государственной академической филармонии Филиппа Копачевского (фортепиано).

В программе:

С. Рахманинов – Концерт №4 для фортепиано с оркестром

С. Рахманинов – Симфония №1

Филипп Копачевский лауреат восьми престижных международных конкурсов, в том числе Х Международного конкурса пианистов имени Ф.Шуберта (Германия), Международного конкурса пианистов в городе Энсхеде (Нидерланды), обладатель специального приза XVI международного конкурса имени П.И.Чайковского.

Концерты музыканта регулярно проходят в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, США, Бразилии, Уругвае, Нидерландах, Франции, Италии, Греции, Аргентине, Китае, Эстонии, во многих городах России.

Он выступал с Госоркестром России имени Е.Ф.Светланова, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Большим симфоническим оркестром имени П.И.Чайковского, Российским национальным оркестром, Национальным филармоническим оркестром России, Английским камерным оркестром, Миланским оркестром имени Дж.Верди, Национальным оркестром Иль-де-Франс и другими знаменитыми коллективами.

Сотрудничал с многими известными дирижерами, среди которых Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Михаил Плетнёв, Юрий Башмет, Мишель Плассон, Юрий Симонов, Максим Венгеров, Пол Уоткинс.

Участвовал в Фортепианном фестивале в Майами, Arts Naples World Festival (США), Международном фестивале фирмы «Стейнвей» (США), фестивалях в Анси и Кольмаре (Франция), памяти Мстислава Ростроповича в Баку, Московском Пасхальном фестивале, «Звезды белых ночей» в Санкт-Петербурге, «Балтийские сезоны» в Калининграде, «Звезды на Байкале», Crescendo. Принимал участие в мировой премьере балета Without хореографа Бенджамина Мильпье на сцене Мариинского театра. Участник проекта «Звезды XXI века» Московской филармонии.

На сцене Концертного зала им. С.В.Рахманинова («Филармония-2») Филипп исполнил все фортепианные концерты Чайковского в один вечер в сопровождении Госоркестра России (дирижер – Станислав Кочановский).

Особую популярность Копачевский приобрел в Японии, где специально по заказу телекомпании NHK он записал диск с фортепианными произведениями Шопена. В сотрудничестве с голландскими звукозаписывающими фирмами Piano Classics и Brilliant Classics выпустил два CD с программами из сочинений романтиков, а также два CD с фортепианными произведениями Брамса.

ГАУК «Брянская областная филармония» участвует в программе «Пушкинская карта». Концерт «Русский XX век» вошел в перечень мероприятий, которые можно оплатить «Пушкинской картой». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно для оплаты билетов на концерт могут воспользоваться «Пушкинской картой».

Билеты можно приобрести по ссылке:

https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/e388

а также на официальном сайте www.filarmonia32.ru

Справки по телефонам:

+7 (4832) 74-57-04

+7 (920) 603-66-63

Будем ждать Вас!

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