Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске 61-летняя велосипедистка угодила под колеса легковушки. ДТП произошло в среду, 7 сентября, около 18.10 на улице Олега Кошевого. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по брянской области.

По предварительной информации, столкнулись автомобиль «ЗАЗ ШАНС» под управлением 42- летней женщины, которая ехала со стороны улицы Шолохова с левым поворотом на улицу Олега Кошевого, с 61-летней велосипедисткой. Она двигалась по улице Олега Кошевого со стороны улицы Киевской.

- В ДТП велосипедистка получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, поясничного отдела позвоночника (предварительно), ссадины лица, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщину госпитализировали.

Во время обследования места ДТП установили, что участок производства работ не обозначен дорожными знаками: «Дорожные работы», «Ограничение максимальной скорости» в соответствии со схемой организации движения и ограждения места производства дорожных работ. Рассматривают вопрос о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия во взаимодействии с контролируемым лицом – выездной проверки. Линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, отсутствуют (будут нанесены в ходе проведения работ по капитальному ремонту).