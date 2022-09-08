В городе Сураж Брянской области выполнены работы по выносу газопровода из зоны строительства моста через реку Ипуть

Специалисты «Газпром газораспределение Брянск» выполнили вынос газопровода высокого давления из зоны строительства автомобильного и пешеходного моста через реку Ипуть в городе Сураж.

Фото: «Газпром газораспределение Брянск».

В рамках работ газовики проложили 780 метров полиэтиленового газопровода с дополнительным защитным слоем вместо стальной трубы. Выполненные работы значительно повысят надежность газоснабжения порядка 300 потребителей, проживающих в поселках Лесное, Красный завод и части города Сураж.

«В условиях сложной местности при помощи специальной техники выполнили пять проколов методом наклонно-направленного бурения. Использование метода наклонно-направленного бурения при строительстве и реконструкции газопроводов для наших специалистов дело привычное. Однако этот случай выделяется, поскольку прокол такой большой протяженности выполнен впервые. Несмотря на трудности, работы проведены качественно и в запланированные сроки», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск» Олег Буглаев.