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Общество8 сентября 2022 9:43

В городе Сураж Брянской области выполнены работы по выносу газопровода из зоны строительства моста через реку Ипуть

Кира ФИЛИППОВА

Специалисты «Газпром газораспределение Брянск» выполнили вынос газопровода высокого давления из зоны строительства автомобильного и пешеходного моста через реку Ипуть в городе Сураж.

Фото: «Газпром газораспределение Брянск».

Фото: «Газпром газораспределение Брянск».

В рамках работ газовики проложили 780 метров полиэтиленового газопровода с дополнительным защитным слоем вместо стальной трубы. Выполненные работы значительно повысят надежность газоснабжения порядка 300 потребителей, проживающих в поселках Лесное, Красный завод и части города Сураж.

«В условиях сложной местности при помощи специальной техники выполнили пять проколов методом наклонно-направленного бурения. Использование метода наклонно-направленного бурения при строительстве и реконструкции газопроводов для наших специалистов дело привычное. Однако этот случай выделяется, поскольку прокол такой большой протяженности выполнен впервые. Несмотря на трудности, работы проведены качественно и в запланированные сроки», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Брянск» Олег Буглаев.

Фото: «Газпром газораспределение Брянск».

Фото: «Газпром газораспределение Брянск».