Брянец, насмерть задавивший мужчину экскаватором, ответит перед судом

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Дятьковском районе рабочий, задавивший насмерть экскаватором мужчину, ответит перед судом. В Брянской области завершили расследование уголовного дела 64-летнего жителя Дятьковского района. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время расследования установили, что днем 30 июня этого года обвиняемый управлял экскаватором и выполнял перекопку съездов с автомобильной дороги в поле, расположенное в Дятьковском районе. При движении задним ходом он не убедился в отсутствии препятствий и не подал звукового сигнала наехал на находившегося между колес экскаватора мужчину.

- От полученного комплекса повреждений внутренних органов потерпевший скончался на месте происшествия, - говорят в следственном Комитете. – Предварительное следствие окончено, а материалы дела направили в суд.