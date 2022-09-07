В Брянске до конца сентября установят 60 электронных табло на остановках

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске до конца сентября на остановках планируют установить 60 из 110 закупленных электронных табло. До этого сотрудники троллейбусного управления смонтировали 16 новых устройств. 7 сентября установили еще 10. Работу начали с площади Партизан.

- В ближайшее время электронные табло разместят на остановках «Гостиница Турист», «Славянский микрорайон», «Областная больница», «Телецентр», «Московский микрорайон», «Улица Брянской Пролетарской Дивизии», - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

Табло необходимо подключить к электроэнергии. 12 из них уже работают, еще три - пока в тестовом режиме.

Новые табло закупили по программе развития электрического транспорта. Но троллейбусы на них пока не отображаются. Можно увидеть только прибывающие на остановку автобусы.