Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2022 13:39

В Брянске будут судить банду, которая незаконно вывела в оборот 1 млрд рублей

По уголовному делу проходит 16 человек
Марина АНТОНОВА

В Брянске будут судить преступную банду из 16 человек, которая незаконно обначилила больше одного миллиарда рублей. Уголовное дело будут рассматривать в Советском районном суде.

- В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям "Создание и руководство преступным сообществом", "Незаконная банковская деятельность", "Незаконное образование юридического лица" и "Изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств", - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с октября 2018 по июль 2020 года фигуранты уголовного дела вывели в нелегальный оборот больше 1 млрд рублей. Деньги перечисляли со счетов юридических лиц, которые работали, на счета подконтрольных организаций и подставных лиц под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. После деньги перечисляли на счета физических лиц и обналичивали через банкоматы.

Доход от незаконной банковской деятельности составил порядка 410 миллионов рублей.