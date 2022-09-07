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Общество7 сентября 2022 12:10

В Брянской области на "социальные контракты" в 2022 году выделили 251,3 млн рублей

159,6 млн рублей из них уже освоили
Марина АНТОНОВА

В Брянской области на "социальные контракты" в 2022 году выделили 251,3 миллиона рублей. На 1 августа 159,6 миллиона рублей уже освоили, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

"Социальный контракт" - это мера поддержки малоимущих граждан. Деньги можно потратить на поиск работы, преодоление трудной жизненной ситуации, осуществление предпринимательской деятельности или ведение личного подсобного хозяйства.

Для предпринимательства максимальный размер пособия равен 350 тысячам рублей. На ведение личного подсобного хозяйства можно получить до 200 тысяч рублей.