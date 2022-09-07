Брянские медики собрали тонну гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР

Фото: брянское отделении «Общероссийского народного фронта».

Брянские медики поддержали Народного фронта «Все для победы». Они собрали гуманитарный груза для жителей ДНР и ЛНР.. Об этом сообщают в брянском отделении «Общероссийского народного фронта».

Вес груза составил почти тонну. Сюда вошли продукты питания, сладости, перевязочные материалы, средства гигиены. Брянские медики следят за ситуацией на Донбассе.

-- Они с воодушевлением воспринимают вести о том, что в освобожденных районах Донбасса восстанавливается мирная жизнь, и хотят принимать в этом посильное участие, - рассказали в ОНФ.

Еще раньше, к 1 сентября, регион направил в ДНР и ЛНР детскую обувь, школьную форму, канцелярские товары, игрушки, изделия медицинского назначения.