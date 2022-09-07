В брянской Суземке отправили в колонию 39-летнего наркосбытчика. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде подтвердили, что 12 мая этого года мужчина, будучи участником банды, с помощью одного из мессенджеров получил от оператора сведения о местонахождении на территории Суземского района «закладки» с наркотическим средством. После он прибыл на место, достал из тайника больше 4 килограммов 800 граммов мефедрона. Запрещенное вещество он намеревался сбыть с помощью «закладок» в нескольких регионах России.

Но довести задуманное до конца ему помешали правоохранители, которые изъяли наркотическое средство.

- Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.