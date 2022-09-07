На брянской птицефабрике рабочий упал с высоты и сломал позвоночник

На брянском предприятии ООО «Брянский бройлер» рабочий упал с высоты и сломал позвоночник. Об этом сообщают в Государственной инспекции труда в Брянской области.

Рабочий упал с высоты во время проведения подготовительных работ по мойке корпуса фермы и получил перелом позвонков и ушиб затылок. Медики отнесли травмы к категории тяжких.

Главной причиной несчастного случая стало отсутствие контроля со стороны руководителя смены за ходом выполнения работ.

Комиссия сделала вывод. Что несчастный случай квалифицируется как связанный с производством. Сейчас рассматривают вопрос о привлечении к ответственности виновных.