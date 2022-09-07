Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт", vk.com.

В брянской Жуковке ищут 10-летнего Ваню Черкесова. Мальчик 6 сентября не вернулся домой из школы. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Школьника искали всю ночь. В поисках участвовали 23 добровольца из поискового отряда «Лиза Алерт», полиция и местные жители. Отрабатывали разные версии. Ребенка до сих пор не нашли.

Школьника искали всю ночь. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт", vk.com.

В среду, 7 сентября, штаб по поиску продолжит работу после полудня в здании администрации Жуковского района. Адрес: город Жуковка, улица Октябрьская,1,( вход со двора).

Пропавший мальчик выглядит так: рост 125 сантиметров, худощавого телосложения , волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. Был одет в серо-синюю куртку, синие брюки, черные туфли, черную кепку. С собой у него были сине-черный велосипед и серый рюкзак. Он может находиться в вашем городе или районе!

- Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Вани или видели его в течение дня 6 сентября 2022 года, сообщите по телефонам 88007005452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция), - просят волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Координаты штаба по поиску: 53.533422, 33.734757