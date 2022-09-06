Двоих брянцев осудили за мошенничество с чернобыльскими выплатами

Двоих жителей Климовского района осудили за мошенничество с чернобыльскими выплатами. 49-летний мужчина и 47 - летняя женщина стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что с сентября 2014 года по апрель 2015 года фигуранты предоставили в профильный департамент документы с заведомо ложными сведениями. А также дали недостоверные сведения о возникновении права на получение компенсации материального ущерба в связи с утратой жилья в поселке Воробьевка Климовского района по причине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сообщники незаконно получили 3,7 миллиона рублей.

- Суд приговорил мужчину к одному году и четырем месяцам лишения свободы, а женщину – к одному году и пяти месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

Раньше еще одного соучастника этого же преступления осудили на четыре года и шесть месяцев с лишением свободы в исправительной колонии общего режима и со штрафом в 700 тысяч рублей. В отношении него приговор суда вступил в законную силу.