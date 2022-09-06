ВТБ и Министерство спорта договорились о создании эндаумент-фондов в профильных образовательных учреждениях

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Банк ВТБ и Министерство спорта Российской Федерации на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта по социальным и экологическим проектам. Свои подписи под документом поставили президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

В рамках соглашения планируется создание серии эндаумент-фондов в различных профильных образовательных учреждениях. Также соглашение предусматривает развитие зарплатных проектов и совместную реализацию программ поддержки семейного отдыха.

Президент-председатель банка ВТБ Андрей Костин отметил: «Поддержка спорта в нашей стране – всегда являлась важным направлением работы для нашего банка. Мы поддерживаем художественную и спортивную гимнастику, баскетбол, футбол, теннис, хоккей и другие виды спорта. Наш банк обладает большим опытом по развитию эндаумент-фондов в крупнейших учебных заведениях страны. Мы будем рады поделиться накопленным опытом и знаниями с профильными институтами и академиями Министерства спорта. Считаю, что подобные проекты будут способствовать развитию этих учебных заведений».

«Министерство спорта ценит поддержку, которую банк ВТБ оказывает российскому спорту и нашим спортсменам, - отметил Олег Матыцин. - Данное соглашение станет ещё одним большим шагом на пути к формированию гармоничного общества через образование и спорт. Молодёжь - наше будущее, поэтому очень важно развивать систему эндаумент-фондов, оказывать помощь студентам, преподавательскому составу и сохранять единство образования и спорта. Уверен, что проект поможет ребятам из наших подведомственных вузов успешно реализовать себя», - сказал Олег Матыцин.