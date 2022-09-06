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Происшествия6 сентября 2022 13:08

В брянском селе Елионка на пожаре погибла 44-летняя женщина

В Стародубском районе воспламенился жилой дом
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском селе Елионка на пожаре погибла 44-летняя женщина. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил во втором часу дня 6 сентября. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В Стародубском районе в селе Елионка на улице Пионерской горел жилой дом. На место возгорания выезжали пожарно-спасательные расчеты в составе трех отделений на пожарных автоцистернах.

- В 13:55 пожар локализовали, в 14:17 потушили полностью, - говорят в МЧС.- На тушении работали два пожарных ручных ствола и звено газодымозащитной службы. В результате пожара пострадал один человек. Причину возгорания устанавливают.