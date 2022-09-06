Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.
В Брянской области на 15 суток продли высокий уровень террористической опасности. Он начинает действовать 6 сентября с 14.00.Такое решение принял председатель антитеррористической комиссии Брянской области, губернатор, на основании информации правоохранителей о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта.
Также по решению Росавиации в Бярнскойо бласти запретили полеты всех воздушных судов., в том числе и квадракоптеров.
- Данные меры не ограничивают права и свободы граждан, а направлены на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и устранение выявленных угроз, - поясняют в пресс-службе правительства Брянской области.
Об отмене террористической опасности сообщат дополнительно.
Полезные телефоны:
Экстренные Службы (с городского/с мобильного):
Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101
Полиция – 02/102
Скорая помощь – 03/103
Правоохранительные органы:
УФСБ России по Брянской области – 64-91-21.
УМВД России по Брянской области – 74-20-23.
ГУ МЧС России по Брянской области – 44-30-00.
Департамент здравоохранения Брянской области – 74-21-47.