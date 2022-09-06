Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянской области на 15 суток продли высокий уровень террористической опасности. Он начинает действовать 6 сентября с 14.00.Такое решение принял председатель антитеррористической комиссии Брянской области, губернатор, на основании информации правоохранителей о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта.

Также по решению Росавиации в Бярнскойо бласти запретили полеты всех воздушных судов., в том числе и квадракоптеров.

- Данные меры не ограничивают права и свободы граждан, а направлены на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и устранение выявленных угроз, - поясняют в пресс-службе правительства Брянской области.

Об отмене террористической опасности сообщат дополнительно.

Полезные телефоны:

Экстренные Службы (с городского/с мобильного):

Единый телефон пожарных и спасателей – 01/101

Полиция – 02/102

Скорая помощь – 03/103

Правоохранительные органы:

УФСБ России по Брянской области – 64-91-21.

УМВД России по Брянской области – 74-20-23.

ГУ МЧС России по Брянской области – 44-30-00.

Департамент здравоохранения Брянской области – 74-21-47.