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Происшествия6 сентября 2022 10:12

В брянском Сураже водитель ВАЗа сбил пенсионерку на велосипеде

Пострадавшей назначили лечение и отпустили домой
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянском Сураже водитель ВАЗа сбил пенсионерку на велосипеде. ДТП произошло в понедельник, 5 сентября, около трех часов дня на улице Красноармейской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 24-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2102 ехал в сторону улицы Вокзальной. Он сбил 64-летнюю женщину на велосипеде. Пенсионерка двигалась в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги и стала поворачивать налево.

- В ДТП велосипедистка получила перелом плеча, ушиб мягких тканей области тазобедренного сустава, - говорят в Госавтоинспекции. – Ей назначили лечение и отпустили домой.