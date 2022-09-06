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Происшествия6 сентября 2022 10:03

В Дятьковском районе 30-летняя автомобилистка на иномарке врезалась в дерево и погибла

Женщина не справилась с управлением
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Дятьковском районе 30-летняя автомобилистка на иномарке врезалась в дерево и погибла. ДТП произошло в понедельник, 5 сентября, около 20.10 на первом километре дороги Дятьково-Бытошь-Будочка-Старь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 30-летняя женщина за рулем автомобиля «Киа Сепия» ехала со стороны поселка Старь в направлении Дятькова. Она не справилась с управлением. Из-за этого машина съехала на левую по ходу движения обочину и врезалась в дерево.

- Автомобилистка от полученных травм скончалась, - говорят в Госавтоинспекции.