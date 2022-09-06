Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Бежицкой установят новые троллейбусные опоры. В этом году в городе обновят 163 опоры, сейчас их уже установили 68 – на улицах Калинина и Ульянова. Работы в 2022 году специалисты Брянского троллейбусного управления планируют завершить к ноябрю. За два года заменят 326 опор контактной сети. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- В ходе работ ветхие бетонные столбы меняют на металлические, которые дольше служат и более устойчивы к температурным перепадам, - поясняют в мэрии города.

Работу по замене старых троллейбусных опор в городе ведут в рамках реализации масштабного инфраструктурного проекта по обновлению городского троллейбусного хозяйства. Он рассчитан до конца 2023 года.