В Брянске женщина в пьяной ссоре убила знакомую и ограбила ее

В Брянске 44-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела за убийство в пьяной ссоре своей знакомой и ее ограбление. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что днем 5 марта этого года обвиняемая находилась в доме своей знакомой по улице Стародубской. Между женщинами вспыхнула ссора. В гневе обвиняемая схватила нож и несколько раз ударила им знакомую, а после била ее руками и ногами по различным частям тела. Потерпевшая умерла на месте происшествия.

Затем злоумышленница украла из дома продукты. Деньги и ювелирные украшения на общую сумму больше 104 тысяч рублей. Она переоделась в одежду потерпевшей и скрылась с места происшествия.

- Благодаря своевременной и эффективной межведомственной аналитической работе следователей, следователей-криминалистов и оперативных сотрудников органа полиции, проведенному комплексу следственных и процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, преступление раскрыто в короткий срок, - говорят в Следственном Комитете.

Сейчас материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения.