В брянских Клинцах директор организации ответит перед судом за невыплату зарплаты работникам

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянских Клинцах директор общества с ограниченной ответственностью ответит перед судом за невыплату зарплаты работникам. Расследование уголовного дела по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» завершили. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по брянской области.

Предварительным следствием установили, что с ноября 2020 по март 2022 года обвиняемый не выплачивал заработную плату двоим работникам организации. Задолженность составила 83 900 рублей.

Преступление выявил работники прокуратуры во время надзорной деятельности.

- Сейчас задолженность по заработной плате полностью погашена, – говорят в прокуратуре. - Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.