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Общество6 сентября 2022 6:39

В Брянске на старом аэропорту построят канализационную насосную станцию

Она обойдется в 360 млн рублей
Марина АНТОНОВА

В Брянске на старом аэропорту построят канализационную насосную станцию. Она обойдется в 360 миллионов рублей. 288 из них - заемные. Выделение денег на строительство и реконструкцию централизованной системы инженерной инфраструктуры на территории предоставленной для комплексного освоения в целях жилищного строительства бывшего аэропорта Советского района одобрили в правительстве. Остальные деньги добавит область.

Проект будет осуществлять Брянский водоканал.

- В районе старого аэропорта идет хорошая застройка, крупнейшая площадка, - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. - Нужно помогать, тем более Брянская область все взятые обязательства выполняет.

Напомним, еще один проект, на который одобрили финансирование, - это строительство водопроводных сетей в Советском, Бежицком и Фокинском районах Брянска.