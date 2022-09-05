Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в парке Толстого открыли три новые деревянные скульптуры. Они созданы по мотивам произведений Козьмы Пруткова и называются «Сила мысли», «Зри в корень» и «Одно яйцо два раза не высидишь». Фигуры установили на входе в парк.

Скульптуры вырезали на фестивале деревянных скульптур «Волшебный мир дерева» в июле. Он был приурочен к 100-летию поэта и создателю парка-музея Валентина Динабургского.

Скульптуры открыли 5 сентября, в день 205-летия Алексея Толстого. Он и братья Жемчужниковы работали под коллективным псевдонимом Козьма Прутков.

Автор идеи создания скульптур - кандидат филологических наук, исследователь жизни и творчества Алексея Толстого Наталья Нифигина. Их вырезали из дерева мастера Андрей Вишневский, Андрей Кондрашов и Федор Янин, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Директор городского объединения парков Сергей Сенин пообещал, что фестиваль деревянных скульптур станет ежегодным.