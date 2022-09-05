В Брянске будут судить иностранца на неуплату таможенных платежей на проданную машину

В Брянске будут судить иностранца на неуплату таможенных платежей при ввозе автомобиля на 2,3 миллиона рублей. Обвиняемому грозит штраф до полумиллиона рублей или до двух лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе Брянской таможни.

Мужчина временно ввез в Россию автомобиль "БМВ Х-5". Но сроки временного ввоза прошли, машину из страны не вывезли. Владельца удалось найти в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Обвиняемый признался, что не планировал вывозить машину. Он продал ее на запчасти.

Уголовное дело направили в суд.